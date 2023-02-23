В Сладково будут производить снегоболотоходы «Хакер»

В селе Сладково Тюменской области будет организован серийный выпуск снегоболотоходов «Хакер». Для реализации проекта инвестор планирует воспользоваться поддержкой Инвестиционного агентства Тюменской области.

Предприятие предпринимателя Александра Жукова располагает производственно-технической базой для производства такого вида транспорта и имеет опыт в его изготовлении. Первый прототип снегоболотохода из металла уже собран, и на сегодняшний день начались эксплуатационные испытания новой машины. Через месяц бизнесмен планирует представить серийный образец продукции, который будет выполнен из пластика ПНД.

В январе 2023 года предприятие получило сертификат соответствия и лицензию на производство снегоболотоходов «Хакер» сроком на пять лет. Стоимость проекта составит шесть миллионов рублей. На предприятии для изготовления вездеходных машин будет создано пять рабочих мест.

В производстве снегоболотоходов заинтересованы охотничьи и рыбоводческие хозяйства Тюменской области, подразделения МЧС, индивидуальные предприниматели. Они могут стать потенциальными покупателями новых транспортных средств.