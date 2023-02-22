Школу №63 в Тюмени отремонтируют в 2023 году

В Тюменской области успешно продолжается реализация регионального проекта «Модернизация школьных систем образования». Эта программа предусматривает капитальный ремонт и оснащение общеобразовательных организаций. Она проходит в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» Минпросвещением России вместе с Минстроем России и субъектами Российской Федерации.

Участниками программы в Тюменской области стали средняя школа №62 Тюмени, Дубровинская средняя школа Ярковского района, Малышенская средняя школа Голышмановского городского округа, Рассветская средняя школа Исетского района и Омутинская средняя школа №1 Омутинского района.

Региональный департамент образования и науки сообщает, что все объекты, в которых планировалось завершить работы в 2022 году, успешно сданы. В прошлом году после ремонта вновь открыли свои двери для учеников Рассветская средняя школа, Омутинская средняя школа №1 и Малышенская средняя школа, отметившая свой 50-летний юбилей.

В средней школе №62 Тюмени и Дубровинской средней школе ремонтные работы были рассчитаны на два года. В 2023 году школы планируют ввести в эксплуатацию.