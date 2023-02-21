Мастер-класс для борцов вольного стиля проведет в Нижневартовске чемпион мира

Для борцов вольного стиля Нижневартовска подготовили подарок к Дню защитника Отечества. В спорткомплексе «Арена» 22 февраля пройдет мастер-класс со старшим тренером сборной России по вольной борьбе среди юниоров до 20 лет, заслуженным мастером спорта России Абдусаламом Гадисовым. Он является двукратным чемпионом Европы и чемпионом мира.

«Именитый борец поделится секретами мастерства со спортсменами и тренерами, а также ответит на вопросы нижневартовских спортсменов и сфотографируется со всеми желающими», - сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовска.

Мероприятие пройдет 22 февраля в 18 часов в спорткомплексе «Арена» по адресу ул. Ханты-Мансийская, 15-А.