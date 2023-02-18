Школьники Нижневартовска смогут трудоустроиться летом и заработать 6 тысяч рублей

Школьники Нижневартовска смогут заработать в летних лагерях. Для этих целей в городе откроются пришкольные лагеря и детские лагеря труда и отдыха, сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовска.

«Хочу отметить два лагеря труда и отдыха, которые откроются на базе школ №11 и №17, где плановый охват составит 50 детей ‒ подростки в возрасте от 14 до 17 лет. Продолжительность рабочего времени составит не более двух часов. Заработная плата подростков ‒ около 6000 рублей», ‒ рассказала заместитель главы города Ирина Воликовская.

Подростки смогут заработать на следующих работах: уборка помещений, благоустройство и озеленение территории школы, работы по делопроизводству, ремонт учебных пособий, пошив мягкого инвентаря, уход за растениями и другое.