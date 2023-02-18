Тюменские экспортеры могут компенсировать до 80 процентов затрат по отправке грузов

Тюменские компании могут воспользоваться компенсацией на расходы по отправке грузов до границы России. Субсидия в экспортных сделках предоставляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Такой мерой государственной поддержи уже воспользовались три компании Тюменской области: ЛПК «Тобол», ООО «Стройуниверсал» и индивидуальный предприниматель Арина Ситникова, отправив лесоматериалы в Египет и Абхазию. За транспортировку грузов по России до государственной границы экспортеры получили 1,5 млн рублей.

Тюменские экспортеры могут компенсировать до 80 % затрат связанных с транспортировкой груза по территории России до границы с сопредельным государством. При этом сумма не должна превышать 500 тыс. рублей.

Помощь компаниям в экспортных сделках оказывает Центр поддержки экспорта Мой бизнес. Кроме того, в ноябре 2022 года между региональным Инвестиционным агентством и транспортной компанией СДЭК подписано соглашение о сотрудничестве, которое упростило порядок оформления документов экспортным предприятиям малого и среднего бизнеса.