Студенты ТюмГМУ представили VR-тренажер для проведения биологических экспериментов

В Тюмени прошел стартап-стендап «ИТ в медицине». Нестандартное мероприятие с участием тюменских ИТ-разработчиков состоялось в пространстве «Точка кипения». Инициатором стал региональный координатор федерального проекта «Цифровая Россия» Андрей Лозицкий при поддержке департамента информатизации Тюменской области.

«Мы активно поддерживаем инициативы по поддержке молодых ИТ-предпринимателей и разработчиков, - отметил директор регионального департамента информатизации Станислав Логинов. – Наша задача – создать комфортные условия для развития местного ИТ-сообщества предпринимателей. Уже сейчас у нас есть большой пакет мер поддержки, в который входят налоговые, инвестиционные и инфраструктурные преференции».

Четыре команды представили зрителям свои ИТ-проекты для сферы здравоохранения. Все они нацелены на автоматизацию процессов и помощь медицинским работникам.

Сервис по анализу УЗИ снимков сердца стандарта DICOM analayze способен автоматически вычислять функциональные показатели миокарда, что поможет в ранней диагностике сердечно-сосудистых заболеваний.

Сервис автоматического забора венозной крови «AutoHem» может увеличить проходимость процедурных кабинетов.

При помощи экспресс-тестирования «Home Lab» человек может сам диагностировать некоторые виды социально-значимых заболеваний и хронических неинфекционных заболеваний.

Студенты ТюмГМУ представили VR-тренажер «Безопасная микробиология» как оптимальный и безопасный способ для проведения биологических экспериментов.

От компетентного экспертного жюри каждая команда получила совет по дальнейшему развитию своего проекта. Мероприятия подобного формата планируют проводить на постоянной основе. Таким образом, у региональных разработчиков появится возможность общения с потенциальными инвесторами и экспертами.