Тюменским бизнесменам помогут защитить интеллектуальную собственность

Тюменская Торгово-промышленная палата организует экспертные сессии для предпринимателей области. Новый проект направлен на раскрытие ключевых вопросов развития бизнеса и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Для проведения мероприятий привлечены ведущие отраслевые эксперты региона. Запланировано проведение целой линейки тематических сессий, участие в которых будет бесплатное.

28 февраля состоится первая встреча с тюменскими предпринимателями. Экспертная сессия «Товарные знаки: мифы и реальность» пройдёт на площадке «Точка кипения». Она будет посвящена вопросу защиты интеллектуальной собственности бизнеса.

Эксперт по охране интеллектуальной собственности Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга Лагута выступит ключевым спикером мероприятия. Специалист расскажет участникам, что такое товарный знак и для чего он нужен, раскроет механизм действия предпринимателя при регистрации торговых знаков, объяснит риски и возможности для бизнеса, поделится успешными примерами регистрации знаков.