В распоряжение Тюменской авиабазы поступили две автоцистерны повышенной проходимости Next «Садко»Автоцистерны приобретены в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Специализированные машины предназначены для тушения лесных пожаров и могут использоваться как самостоятельные боевые единицы. Автоцистерна «Садко» может доставить к месту лесного пожара семь человек боевого расчета, запас воды, пенообразователя и полный комплект пожарно-технического вооружения. Машина также имеет устройство для заправки ранцевых лесных огнетушителей и подключения пожарных установок высокого давления.

С помощью новой техники бойцы лесоохраны смогут легко добраться к труднодоступным участкам леса и оперативно бороться с огнем.

Благодаря проекту «Сохранение лесов» автопарк Тюменской авиабазы с 2019 года пополнился шестью лесопожарными автоцистернами. Теперь в арсенале лесоохраны более сорока таких машин.

Напомним, что расширение автопарка Тюменской авиабазы позволило в 2022 существенно повысить оперативность тушения лесных пожаров: в сравнении с 2021 годом количество лесных пожаров сократилось в 3,2 раза, а площадь, пройденная огнём, уменьшилась в 12 раз.