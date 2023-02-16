Bloomberg: уровень выгорания офисных работников в мире достиг рекорда

Уровень выгорания офисных работников в мире достиг исторического рекорда. Выгорание на работе чувствуют более 40% людей, работающих за компьютером. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на опрос, проведенный исследовательским консорциумом Future Forum.

Выгорание — это синдром, который возникает в результате хронического стресса на рабочем месте, который не удалось успешно преодолеть. Его признаками считают отсутствие энергии, чувство истощения, дистанцирование от рабочих задач, циничное или негативное отношение к работе, а также падение профессиональной производительности.

На уровень выгорания, в частности, влияет гибкость графика. Те, у кого есть возможность выбрать себе рабочее время, чаще работают более эффективно и меньше склонны к увольнению. Еще один фактор выгорания — растущая технологическая нагрузка. Крупные работодатели сейчас используют в среднем 211 различных приложений для работы по сравнению с 195 в прошлом году, пишет РБК.

В январе 2022 года две трети российских работников (62%) сообщили, что считают себя эмоционально выгоревшими. Самые частные причины этого - слишком большое количество задач (49%) и однообразие работы (31%). Каждый четвертый опрошенный отметил отсутствие карьерных перспектив и невозможность влиять на результаты компании.