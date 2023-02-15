Бизнес считает сокращение расстояния мусорных полигонов от аэродромов небезопасным

Аэропортовое сообщество попросило Генпрокуратуру приостановить постановление правительства, которое вдвое сократило расстояние от аэродромов, на котором разрешено размещать мусорные полигоны и свалки. По их мнению, эти поправки угрожают безопасности полетов и легитимизируют размещение свалок, передает «Коммерсантъ».

Отметим, что владельцы мусорных полигонов обязаны провести «орнитологические исследования» о том, что не привлекают птиц до 1 сентября 2024 года. Порядок и сроки анализа определяет Минприроды, а оплачивается собственником объекта.