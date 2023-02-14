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​Александр Моор провел личный прием граждан и дал ряд поручений

В селе Голышманово построят многофункциональную спортплощадку

​Александр Моор провел личный прием граждан и дал ряд поручений
Фото: admtyumen.ru

В селе Голышманово Тюменской области построят современную многофункциональную спортивную площадку. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Моор по итогам приема жителей области по личным вопросам.

К главе региона обратилась депутат Думы Голышмановского городского округа пенсионерка Людмила Сердюкова: «На территории Голышмановской сельской администрации живет 1 тысяча 600 человек, в том числе 136 детей школьного возраста и 56 дошкольников. Молодежь остается в селе – для нее есть работа в агропромышленном комплексе. Мои односельчане активно занимаются физкультурой и спортом, поэтому спортплощадка нам очень нужна».

По словам главы Голышмановского городского округа Александра Ледакова, жители активно поддерживают инициативу о строительстве спортплощадки и готовы подключиться к строительству – помочь своим трудом.

Благодаря тому, что новая площадка будет многофункциональной, предназначенной для игр в волейбол, баскетбол и мини-футбол, в селе появится возможность проводить спортивные мероприятия на более высоком уровне, увеличится количество жителей, занимающихся спортом. Площадка также станет местом проведения уроков физкультуры для учеников Голышмановской средней школы.

Губернатор поручил сдать объект к ноябрю 2023 года и попросил Людмилу Сердюкову организовать общественный контроль качества и сроков строительства.


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14 февраля в 22:31, просмотров: 161, комментариев: 0
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