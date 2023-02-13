В Тюмени построят четыре общежития для студентов, аспирантов и преподавателей

В Тюмени состоялась стратегическая сессия, на которой обсудили архитектурную концепцию межвузовского кампуса. В мероприятии приняли участие представители вузов, научной общественности и предприниматели.

«Основой кампуса станут четыре общежития для студентов, аспирантов и преподавателей общей вместимостью 5 100 человек. Архитектурная концепция также предусматривает строительство научно-лабораторного корпуса, технопарка, конгресс-центра, гостиницы, спортивного комплекса с универсальными игровыми залами, ледовой ареной и бассейном», – рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор на личной странице в социальной сети.

Общая площадь помещений Тюменского межвузовского кампуса превысит 167 тысяч квадратных метров.

Мероприятие стало третьим этапом реализации масштабного проекта. Предложения, выдвинутые жителями Тюменской области, Югры и Ямала, дорабатывают эксперты. Их задача обсудить инфраструктурное, эргономичное, смысловое и содержательное наполнение кампуса для научных исследований, концептуальное проектирование научных лабораторий и комплексов, взаимодействие студентов и научно-образовательных подразделений кампуса, а также другие актуальные вопросы. Стратегическая сессия завершит работу 17 февраля.

«Тюменский кампус станет точкой притяжения для авторов инноваций и стартапов, а также общегородским пространством совершенно нового уровня», – подчеркнул глава региона.