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​Филиал областной тюменской больницы отремонтируют благодаря нацпроекту

В Омутинской больнице почти завершены демонтажные работы

​Филиал областной тюменской больницы отремонтируют благодаря нацпроекту
Фото: admtyumen.ru

В Омутинском филиале областной больницы №11 продолжается капитальный ремонт. Приемное и диагностическое отделения, отделение скорой помощи и пищеблок стационара обновляют в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Всего капитальному ремонту подлежит почти 1000 квадратных метров помещений учреждения, рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

К ремонтным работам строители приступили в августе 2022 года. Многое уже сделано: на 97 процентов проведены демонтажные работы, в подвальном помещении проведена заливка полов и ремонт штукатурки по стенам, на первом этаже сделана цементно-песчаная стяжка, заложены и расширены дверные проёмы, установлены оконные блоки.

В этом году предстоит заменить инженерные сети, стеновые и напольные покрытия, оконные блоки, двери. Важным этапом ремонта станут внешние работы: обшивка фасада, утепление и ремонт кровли.

Как рассказал заведующий Омутинским филиалом Александр Помешкин, в стационаре планируется расширить коридоры, чтоб облегчить транспортировку тяжелобольных, а также создать удобные зоны ожидания. Капитальный ремонт позволит создать современные, комфортные условия для оказания медицинской помощи жителям района.


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13 февраля в 20:39, просмотров: 263, комментариев: 0
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