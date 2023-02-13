В Омутинской больнице почти завершены демонтажные работы

В Омутинском филиале областной больницы №11 продолжается капитальный ремонт. Приемное и диагностическое отделения, отделение скорой помощи и пищеблок стационара обновляют в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Всего капитальному ремонту подлежит почти 1000 квадратных метров помещений учреждения, рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

К ремонтным работам строители приступили в августе 2022 года. Многое уже сделано: на 97 процентов проведены демонтажные работы, в подвальном помещении проведена заливка полов и ремонт штукатурки по стенам, на первом этаже сделана цементно-песчаная стяжка, заложены и расширены дверные проёмы, установлены оконные блоки.

В этом году предстоит заменить инженерные сети, стеновые и напольные покрытия, оконные блоки, двери. Важным этапом ремонта станут внешние работы: обшивка фасада, утепление и ремонт кровли.

Как рассказал заведующий Омутинским филиалом Александр Помешкин, в стационаре планируется расширить коридоры, чтоб облегчить транспортировку тяжелобольных, а также создать удобные зоны ожидания. Капитальный ремонт позволит создать современные, комфортные условия для оказания медицинской помощи жителям района.