Эксперты назвали долю брендов, ушедших из российских ТЦ в 2022 году

Из 85 брендов, заявивших в 2022 году об изменении статуса своего бизнеса в России, покинули торговые центры страны только 25%. К ним, в частности, относятся IKEA, Jysk, Decathlon, бренды группы H&M и часть брендов Inditex Group. Об этом говорится в исследовании аналитиков Commonwealth Partnership (CMWP), пишет РБК.

«Опасения массового исхода мировых торговых брендов не оправдались. Порядка 40% из них нашли возможность тем или иным способом остаться, и в значительной степени — за счет переуступки прав собственности отдельных ретейл-брендов новым владельцам. Это стало сдерживающим фактором для роста свободных торговых площадей», — отметила руководитель департамента исследований и аналитики CMWP Татьяна Дивина.

По данным CMWP, 32% брендов, представленных в российских ТЦ, нашли новых собственников для своего бизнеса: продали новым владельцам или передали в управление локальному менеджменту компаний. Еще 6% возобновили работу после приостановки или продолжили работать. Около 2% заявили о приостановке инвестиций или ограничении операций на локальном рынке.

По данным экспертов, в режиме приостановки работы до сих пор остается треть (34%) ретейл-брендов. Среди компаний, у которых еще не сформирована стратегия, оказались Uniqlo, аdidas, Estée Lauder, уточнили аналитики.