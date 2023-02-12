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​В Тюменской области сократилось число детей-сирот, не обеспеченных жильем

На жилье для детей-сирот в Тюменской области направят 680 миллионов рублей

​В Тюменской области сократилось число детей-сирот, не обеспеченных жильем
Фото: admtyumen.ru

В 2023 году на реализацию программы обеспечения жильем детей-сирот в Тюменской области направят 680 миллионов рублей. В прошлом году на эти цели было выделено более миллиарда рублей. За последние несколько лет количество детей-сирот, не обеспеченных жилыми помещениями, снизилось в Тюменской области на 24 процента.

Такие данные привела вице-губернатор Ольга Кузнечевских, выступая на расширенном заседании коллегии региональной прокуратуры.

Ольга Кузнечевских подчеркнула, что совместная работа правительства и надзорного ведомства позволяет обеспечить на территории региона стабильную обстановку.

«Мы продолжим реализацию региональных госпрограмм по профилактике правонарушений, повышению безопасности дорожного движения и борьбе с наркотиками. На эти цели в бюджете Тюменской области предусмотрено более 740 миллионов рублей», – сказала вице-губернатор. И подчеркнула: «Люди оценивают нашу общую работу и ситуацию в регионе не по данным статистики, а по уверенности в своей безопасности и безопасности своих детей, а также на основе собственного опыта взаимодействия с представителями органов власти и правопорядка».

Отдельно Ольга Кузнечевских отметила эффективность взаимодействия между облпрокуратурой и региональным правительством в разработке нормативно-правовых актов, направленные на поддержку участников специальной военной операции и их семей.


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12 февраля в 21:05, просмотров: 231, комментариев: 0
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