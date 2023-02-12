Тюменская область попала в топ-3 регионов России по качеству жизни

Высокие показатели качество жизни в Тюменской области – результат труда всех жителей региона, а также системной совместной работы областного правительства, депутатского корпуса, предпринимательского сообщества, общественных организаций. Так прокомментировал итоги рейтинга регионов России по качеству жизни губернатор Александр Моор.

«Реализуя проекты, направленные на повышение качества жизни, мы всегда внимательно прислушиваемся к пожеланиям тюменцев, поддерживаем общественно полезные инициативы», – подчеркнул глава региона.

Тюменская область заняла третье место по качеству жизни среди регионов России. Результаты рейтингового исследования представила президенту России Владимиру Путину генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

«Тюменская область – пример того, как эффективно выстраивать управленческие процессы в медицине, образовании. Практики региона вошли в перечень рекомендованных для распространения по всей стране. Например, это решение «Кадры под ключ», когда на ранней стадии реализации проекта инвестор формирует государственные задания на подготовку учащихся по конкретным специальностям», – рассказала Светлана Чупшева.

При составлении рейтинга оценивалось десять направлений: медицинское обслуживание, образование и развитие, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, инклюзивность и равенство, безопасность, социальная защита, государственные услуги и сервисы, возможности для работы и своего дела.