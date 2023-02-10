Солдаты-срочники смогут легче поступить в учебные заведения России

Госдума одобрила законопроект, в рамках которого абитуриентам, прошедшим срочную службу в армии, будут начисляться дополнительные баллы при поступлении в учебные заведения. Информация об этом появилась на сайте нижней палаты парламента.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявляет о необходимости создания условий для того, чтобы солдаты, пройдя службу в армии, смогли на льготных основаниях поступать в вузы и техникумы. Подготовленный депутатами ГД законопроект — первый шаг в этом направлении.

Предполагается, что это будет касаться любого высшего и среднего профессионального образования, а также программ бакалавриата, специалитета и магистратуры, аспирантуры, ординатуры или адъюнктуры, сообщается пресс-службой Госдумы.

Как считают создатели описываемого законопроекта, изменения будут способствовать «усилению патриотического воспитания обучающихся, формированию готовности к защите Родины, а также повышению престижа воинской службы».