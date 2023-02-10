День Святого Валентина отметят только 19% жителей ХМАО

Отпраздновать День Святого Валентина планируют только 19% жителей ХМАО. У 69% таких планов. Это следует из результатов исследования SuperJob. Поздравить своих любимых с этим праздником намерены 34% югорских мужчин.

Отмечается, что за последние 16 лет популярность Дня святого Валентина резко снизилась в стране. Если в 2007 его отмечал каждый второй россиянин, то сейчас лишь 13%.

«‎Больше всего неравнодушных ко Дню святого Валентина среди респондентов моложе 34 лет (23% будут праздновать 14 февраля). Они же — основные дарители цветов: каждый второй преподнесет букет любимой женщине», - пишут авторы исследования.