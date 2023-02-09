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Депутаты попросили министра просвещения вернуть черчение в школы РФ

Депутаты Госдумы просят вернуть черчение в школьную российскую программу

Депутаты попросили министра просвещения вернуть черчение в школы РФ
Фото: ru.freepik.com

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила министру просвещения РФ Сергею Кравцову рассмотреть возможность введения такого обязательного предмета, как черчение. Об этом пишут «Известия».

По ее мнению, отсутствие черчения приводит к снижению у российских школьников пространственного и технического мышления. Так же черчение является одним из важных предметов для закладывания основы профессиональной деятельности инженера, архитектора и дизайнера в стране. Эту инициативу поддерживают в вузах, где студентам необходимы эти предметы.

Как указано в письме Лантратовой к Кравцову, в нынешнее время возрождение и развитие тяжелой промышленности и машиностроение стали критически важны, что требует большего количества квалифицированных специалистов в данных областях. Депутат отмечает, что студенты, выбирающие технические специальности, после первого года обучения зачастую переводятся на другие, так как программы по черчению для них становятся непосильными.


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Сегодня в 14:29, просмотров: 250, комментариев: 0
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