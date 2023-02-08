Минфин РФ сообщил о сокращении нефтегазовых доходов бюджета

В январе нефтегазовые доходы бюджета России составили 426 млрд рублей и снизились на 46% к аналогичному месяцу прошлого года. В первую очередь это связано со снижением котировок цен на нефть марки «Юралс» и объемов экспорта природного газа, говорится на сайте Минфина РФ.

«С учетом снижения репрезентативности котировок цен на нефть марки Юралс в качестве объективного ценового индикатора экспортных цен на российскую нефть в настоящее время прорабатываются подходы к переходу на альтернативные ценовые индикаторы для целей налогообложения», – рассказали в ведомстве. – Кроме того, использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами «бюджетного правила» обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов».

Отметим, что ненефтегазовые доходы составили 931 млрд рублей и снизились к январю 2022 года на 28%, преимущественно из-за сокращения поступлений внутреннего НДС и налога на прибыль.