Почти 200 тысяч рублей хотели бы в идеале зарабатывать россияне

Россияне назвали размер «идеальной зарплаты» - это сумма в 192 700 руб., следует из результатов опроса сервисов «Работа.ру» и «Сберподбор». В исследовании приняли участие больше 5000 пользователей сервиса «Работа.ру» по всей России, пишет ТАСС.

Самые высокие идеальные зарплаты озвучили респонденты в возрасте 25-34 лет – 198 800 руб. и 35-44 лет – 200 800 руб. С возрастом размер «идеальной зарплаты» постепенно уменьшается - для участников опроса старше 55 лет он составляет 180 100 руб.

Каждый второй опрошенный назвал для себя идеальным гибридный формат работы. 28% отметили, что хотели бы работать в офисе, а 22% – удаленно. Для 43% респондентов идеальным графиком является стандартная пятидневная рабочая неделя с двумя выходными. За три выходных проголосовали 17% опрошенных. График 2/2 предпочли бы 19% россиян.

По данным на 1 февраля 2023 года, средняя зарплата в России составила 54 270 руб. В микро-предприятиях (численность работников до 15 человек) средняя зарплата составляет 32 560 руб., в малых (до 100 человек) - 48 840 руб., в средних (от 100 человек) - 59 690 руб., а в крупных (от 250 человек) - 75 970 руб. В бюджетной сфере в России средняя зарплата составляет 43 410 руб., пишет исследующий зарплаты в разных странах ресурс bdex.ru.