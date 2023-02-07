Югорчан предупредили о новой мошеннической схеме с использованием QR-кодов.

Мошенники придумали новую схему с использованием QR-кодов. О том, как она реализуется, рассказали в полиции Югры.

В общественных местах стали появляться мошеннические объявления с обещаниями помочь получить социальные выплаты. Более подробную информацию предлагается получить по QR-коду, который ведет в чат-бот в мессенджере. Там якобы для оформления пособий у человека запрашиваются личные и финансовые данные, а затем мошенники крадут деньги с его карты.

QR-коды и чат-боты используются, чтобы сымитировать работу автоматического сервиса официального ведомства и таким образом усыпить бдительность жертвы, подчеркивают в полиции.

«Если человек поверит, что действительно оформляет пособие, и сообщит мошенникам секретную информацию о своих картах, они обчистят его счета. Банки в этом случае ничего не компенсируют. Когда мошенники получают паспортные данные человека, они могут пытаться оформить на его имя кредиты и займы», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В полиции отметили, что любую информацию о выплатах нужно обязательно перепроверять. Уточнить ее можно по официальным контактам ведомств, а также обратившись за разъяснениями в МФЦ.