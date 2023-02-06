Запущен Портал конкурсов на получение субсидий в Тюменской области

В конце января на круглом столе, посвященном порядку предоставления муниципальных грантов социально ориентированным некоммерческим организациям, были презентованы возможности платформы «Портал конкурсов на получение субсидий Тюменской области».

Это сервис предназначен для проведения отдельных процедур отбора на предоставление субсидий, в том числе грантов, в электронном виде. Он создан по заказу департамента социального развития Тюменской области ГКУ ТО «Центром информационных технологий ТО».

С помощью портала НКО может подать онлайн-заявку на участие в конкурсе. Система автоматизирует процедуры проведения отборов, обеспечит единое информационное пространство для организаторов конкурса, экспертов и НКО. Таким образом, процесс выбора участников станет открытым и прозрачным.

Зарегистрировавшись через учетную запись ЕСИА, участник в личном кабинете увидит добавленные проекты, документацию, новости и доступные конкурсы, сроки приема заявлений и общее количество поданных заявок на конкурс. В системе также будет проходить проверка на соответствие требованиям конкурса. Следить за статусом можно также в личном кабинете НКО.

В настоящее время на платформе проводятся конкурсы, организуемые на региональном уровне. Поэтапно до 1 января 2025 года будет происходить внедрение процесса подачи заявок для проведения конкурсов на муниципальном уровне для муниципальных образований Тюменской области.