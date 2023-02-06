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​Александр Моор: качество коммунальных услуг улучшится для 23 тысяч жителей области

На модернизацию коммунальной инфраструктуры Тюменской области направят 3,8 млрд рублей

​Александр Моор: качество коммунальных услуг улучшится для 23 тысяч жителей области
Фото: admtyumen.ru

На совещании, которое провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, губернатор Тюменской области Александр Моор доложил о перспективах модернизации коммунальной инфраструктуры региона.

В мероприятии приняли участие министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов и генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов, сообщает пресс-служба губернатора.

На реализацию программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в Тюменской области направят более 3,8 миллиарда рублей. При этом большая часть средств – частные инвестиции и деньги Фонда развития территорий.

В 2023 и 2024 годах в рамках федеральной программы в Тюменской области будут заменены и построены 134 километра коммунальных сетей, две котельные и водопроводная насосная станция.

«В ближайшие два года программа в Тюменской области охватит Тюмень, Тобольск, Ишим, Заводоуковский городской округ и Тюменский район. После завершения всех работ качество коммунальных услуг улучшится почти для 23 тысяч человек», – сообщил Александр Моор.


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06 февраля в 22:47, просмотров: 137, комментариев: 0
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