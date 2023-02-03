Лицензирование компаний для транспортировки отходов 1–4 класса могут отменить в России

Росприроднадзор предложил отменить обязательное лицензирование компаний для транспортировки отходов 1–4 класса опасности. Инициативу поддержали в Минэкономразвития. Об этом сообщают «Известия».

По словам представителей ведомства, получение лицензии – затратный и долгий процесс. На сегодняшний день процедура обходится предпринимателям в 350 тысяч. Кроме того, действие документа ограничивается только одним регионом. Предлагаемая мера поможет снизить нагрузку на бизнес и сократить тариф на вывоз отходов.

Отметим, что к 1–4 классам опасности относятся отходы, содержащие вредные для здоровья человека и окружающей среды вещества. Среди них: ртуть, аккумуляторы, отработанные масла, пластик, резина, продукты нефтепереработки.