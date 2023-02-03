Россияне стали чаще заражаться сифилисом

В октябре 2022 года в России выявили 2,4 тысячи новых случаев заболевания сифилисом, говорится в последнем докладе Росстата по социально-экономическому положению страны. Причем этот показатель увеличился на 38% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а относительно октября 2020 года – на 129%.

«При относительно благополучной ситуации в целом по стране в ряде субъектов Российской Федерации в январе-октябре 2022 году оставался значительным уровень заболеваемости сифилисом на 100 тысяч человек населения, – сообщают в Росстате. – Так, в Москве он был в 4,6 раза выше среднероссийского показателя. Высокие показатели заболеваемости сифилисом наблюдались в Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Санкт-Петербурге, Амурской, Калужской, Тверской и Томской областях (в 1,3-3,3 раза выше, чем в среднем по России)».

Редакция направила запрос в Сургутский клинический кожно-венерологический диспансер, чтобы оценить ситуацию с сифилисом в городе и округе. Ответ будет опубликован позже.