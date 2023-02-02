Тюменские предприятия примут участие во всероссийском конкурсе

По итогам 2022 года Министерство труда и социального развития РФ проводит конкурсный отбор работодателей, трудоустраивающих инвалидов.

Как сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области, более 1700 инвалидов получили работу в 2022 году при содействии региональный службы занятости. В области создано более тысячи дополнительных рабочих мест для людей с ограниченными возможностями.

Участниками регионального этапа отбора стали самые инициативные работодатели. Лидеров среди претендентов, выявленных областной межведомственной комиссией, номинировали на федеральный этап конкурса.

Тюменскую область будут представлять организации: ГАУ ТО «Областная спортивная школа олимпийского резерва», ГБУЗ ТО «Областная больница №13» села Исетское, ГБУЗ ТО «Роддом №2», ГБУЗ ТО Областная больница № 4 города Ишима.

В марте 2023 года будут подведены итоги федерального этапа. На официальном сайте Минтруда России будут опубликованы сведения о десяти лучших работодателях, трудоустроивших людей с ограниченными возможностями здоровья. А конкурсанты тройки лидеров будут награждены благодарственными письмами министра труда и социальной защиты РФ.