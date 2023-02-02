В России под угрозой дефицита оказалось почти сто препаратов

Минздрав России внес в список потенциально дефицитных лекарств 97 препаратов. Перечень необходим в первую очередь для того, чтобы предотвратить возможную нехватку лекарств. Об этом рассказал «Фармацевтический вестник».

В список вошли популярные среди граждан препараты: ибупрофен, парацетамол, аспирин, активированный уголь, стероидный препарат преднизолон, вакцина для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка (АДКС), антибиотики амоксициллин и доксициклин, лидокаин, раствор йода и корвалол в таблетках и каплях и другие.

Кроме того, по 44 лекарствам выдали заключение о возможности ускоренной регистрации. А также 11 препаратов разрешили продавать в иностранной упаковке и еще 7 – без регистрации в России.