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​Югра присоединится к Всероссийской акции «Дарите книги с любовью!»

Югорчан зовут поучаствовать в общероссийской акции «Дарите книги с любовью!»

​Югра присоединится к Всероссийской акции «Дарите книги с любовью!»
https: rgdb.ru

Югра присоединится к седьмой общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Мероприятие пройдет с 7 по 14 февраля. Цель - приобщение детей к чтению и сбор книг для нуждающихся библиотек.

Присоединиться к акции могут все желающие. «С 7 по 14 февраля можно передать книги для российских библиотек, которые нуждаются в пополнении и обновлении фондов. Их будут принимать на базе книжных магазинов, школ и других организаций страны», - сообщили в пресс-службе правительства ХМАО

Традиционным участником события станет Государственная библиотека Югры. Для жителей округа там пройдут книжные выставки, мастер-классы и творческие встречи.

Всероссийская акция «Дарите книги с любовью!» проходит уже шесть лет. К ней присоединились 85 регионов страны. Совместными усилиями удалось собрать и передать в нуждающиеся организации более 800 000 книг.


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Сегодня в 11:06, просмотров: 74, комментариев: 0
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