Специалистам тюменских ИТ-компаний выдано 72 льготных ипотечных кредита

Расширился круг ИТ-специалистов, которым стала доступна льготная ипотека. В рамках национальной программы «Цифровая экономика» правительство Российской Федерации приняло соответствующие поправки для реализации мер государственной поддержки отрасли.

Теперь жилищный кредит на льготных условиях по ставке не более 5% годовых станет доступен не только получателям налоговых льгот, а сотрудникам всех аккредитованных ИТ-компаний. Расширен возрастной диапазон получателей льготного кредита: ранее на него могли претендовать специалисты от 22 до 44 лет, теперь – в возрасте от 18 до 50 лет.

Снижены требования и по заработной плате. Если ранее для сотрудников компаний, зарегистрированных в Тюменской области, минимальный уровень заработной платы должен был составлять 100 тысяч рублей, то сейчас – 70 тысяч рублей.

Не менее 5 лет необходимо проработать специалисту в аккредитованной компании для сохранения льготной ставки по ипотеке. Если сотрудник уволится раньше, такая ставка будет действовать для него еще полгода.

Новые правила выдачи кредитов вступят в силу 7 февраля, но заявки по обновлённым условиям уже принимаются.

В Региональном информационно-образовательном центре Тюменской области отметили, что с начала действия программы было выдано специалистам тюменских ИТ-компаний 72 ипотечных кредита на общую сумму свыше 460 млн рублей.