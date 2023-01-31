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​Названы новые условия получения льготной ипотеки для тюменских ИТ-специалистов

Специалистам тюменских ИТ-компаний выдано 72 льготных ипотечных кредита

​Названы новые условия получения льготной ипотеки для тюменских ИТ-специалистов
Фото: admtyumen.ru

Расширился круг ИТ-специалистов, которым стала доступна льготная ипотека. В рамках национальной программы «Цифровая экономика» правительство Российской Федерации приняло соответствующие поправки для реализации мер государственной поддержки отрасли.

Теперь жилищный кредит на льготных условиях по ставке не более 5% годовых станет доступен не только получателям налоговых льгот, а сотрудникам всех аккредитованных ИТ-компаний. Расширен возрастной диапазон получателей льготного кредита: ранее на него могли претендовать специалисты от 22 до 44 лет, теперь – в возрасте от 18 до 50 лет.

Снижены требования и по заработной плате. Если ранее для сотрудников компаний, зарегистрированных в Тюменской области, минимальный уровень заработной платы должен был составлять 100 тысяч рублей, то сейчас – 70 тысяч рублей.

Не менее 5 лет необходимо проработать специалисту в аккредитованной компании для сохранения льготной ставки по ипотеке. Если сотрудник уволится раньше, такая ставка будет действовать для него еще полгода.

Новые правила выдачи кредитов вступят в силу 7 февраля, но заявки по обновлённым условиям уже принимаются.

В Региональном информационно-образовательном центре Тюменской области отметили, что с начала действия программы было выдано специалистам тюменских ИТ-компаний 72 ипотечных кредита на общую сумму свыше 460 млн рублей.


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31 января в 21:50, просмотров: 234, комментариев: 0
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