На Обходе г. Тюмени через железную дорогу при ремонте используют новую технологию

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году были отремонтированы два путепровода в Тюменской области. В регионе впервые применили технологию устройства пришовных зон из полимербетона. Современный материал использовали при ремонте деформационных швов развязки на пересечении Обхода Тюмени и Червишевского тракта, сообщается в группе «Дороги Тюменской области» в VK.

Перед применением на тюменских объектах новую технологию тщательно изучили, для чего специалисты выезжали в Барнаул – там полимербетон впервые использовали около пяти лет назад. Убедились, что материал показал себя с положительной стороны в процессе эксплуатации.

Руководитель подрядной организации, выполнявшей ремонт путепровода, Евгений Проскуряков объяснил преимущества нового материала: «Полимербетон изготавливался непосредственно на объекте из трёх компонентов. После застывания получается материал очень схожий с искусственным камнем. Срок службы у него больше, чем у асфальтобетона. Он надёжно защищает конструкцию деформационного шва и повышает комфорт проезда моста».

Начальник отдела мостовых сооружений УАД Алексей Филатов сообщил, что 2023 году с помощью полимербетона планируют отремонтировать переходные зоны деформационных швов путепровода на Обходе г. Тюмени через железную дорогу в районе улицы Авторемонтной.

Кроме деформационных швов будут заменены слои дорожной одежды и барьерное ограждение. Дорожные службы планируют выполнить ремонтные работы с мая по август. Этот ремонт также будет осуществлен в рамках нацпроекта.

Все компоненты полимербетона производят в России, поэтому проблем с поставками материалов не будет.