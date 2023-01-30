Названы тюменские библиотеки, которые модернизируют в этом году

В 2023 году в Тюменской области модернизируют пять библиотек. В списке детская библиотека №3 Тюмени, библиотека № 16 Тюмени, Детская центральная библиотека им. П.П. Ершова Тобольска, Казанская центральная районная библиотека им. И.М. Ермакова и Богандинская библиотека № 1.

«По итогам конкурсного отбора Министерства культуры РФ, регион получил финансирование на общую сумму 35 млн рублей», – сообщили в пресс-службе департамента культуры Тюменской области.

Директор департамента культуры Елена Майер напомнила, что в регионе модернизировано уже восемь библиотек: «Благодаря нацпроекту «Культура» в регионе по модельному стандарту модернизировано уже 8 библиотек в Тюмени, Ишиме, Ялуторовске, поселке Боровский и селе Омутинское. Сегодня библиотеки превращаются в многофункциональные интеллектуальные образовательные центры с комфортным пространством, открытыми фондами, современными технологиями и равным доступом к знаниям».

Объем финансирования региональной госпрограммы «Развитие культуры» в Тюменской области составит в этом году 2,6 млрд рублей, свыше 87 млн рублей – средства федерального бюджета. Как сообщалось ранее, почти 32 миллиона рублей направят на покупку инструментов, оборудования, мебели, учебных и методических пособий в десять школ искусств региона.