16+
Логотип Сиапресс
USD  69,5927   EUR  75,7799  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Тюменской области модернизируют пять библиотек

Названы тюменские библиотеки, которые модернизируют в этом году

​В Тюменской области модернизируют пять библиотек
Фото: vk.com/depculture

В 2023 году в Тюменской области модернизируют пять библиотек. В списке детская библиотека №3 Тюмени, библиотека № 16 Тюмени, Детская центральная библиотека им. П.П. Ершова Тобольска, Казанская центральная районная библиотека им. И.М. Ермакова и Богандинская библиотека № 1.

«По итогам конкурсного отбора Министерства культуры РФ, регион получил финансирование на общую сумму 35 млн рублей», – сообщили в пресс-службе департамента культуры Тюменской области.

Директор департамента культуры Елена Майер напомнила, что в регионе модернизировано уже восемь библиотек: «Благодаря нацпроекту «Культура» в регионе по модельному стандарту модернизировано уже 8 библиотек в Тюмени, Ишиме, Ялуторовске, поселке Боровский и селе Омутинское. Сегодня библиотеки превращаются в многофункциональные интеллектуальные образовательные центры с комфортным пространством, открытыми фондами, современными технологиями и равным доступом к знаниям».

Объем финансирования региональной госпрограммы «Развитие культуры» в Тюменской области составит в этом году 2,6 млрд рублей, свыше 87 млн рублей – средства федерального бюджета. Как сообщалось ранее, почти 32 миллиона рублей направят на покупку инструментов, оборудования, мебели, учебных и методических пособий в десять школ искусств региона.


нравится (0) не нравится (0)
30 января в 23:28, просмотров: 166, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Крюк на кладбище 1374
  2. OBI в Сургуте закроется 31 января 1039
  3. Югорчане смогут увидеть яркую комету невооруженным глазом 763
  4. В выходные в Югре погибли водитель снегохода и пешеход 693
  5. Детские хирурги Сургута прооперировали новорожденную с гигантской кистой 664
  6. В Сургуте за курение на борту задержали авиапассажира 637
  7. Пассажиры Utair 10 часов ждали рейс из Сургута в Челябинск 625
  8. ​В Сургуте сегодня эвакуировали горсуд из-за сообщения о минировании 615
  9. Губернатор Югры назначила нового заместителя по культуре, спорту и образованию 591
  10. Семья из Нефтеюганска получила жилье спустя восемь лет проживания в аварийном доме 546
  1. В Сургуте мать с дочкой попали в ДТП у отдела полиции // ВИДЕО 1833
  2. Администрацию Сургута покинет замдиректора ДАиГ Алексей Усов 1819
  3. «Кот в сапогах 2: Последнее желание» // Впервые вижу 1648
  4. 14 раз югорчане пытались передать телефоны заключенным: у них ничего не вышло 1568
  5. ​Три человека погибли в ДТП под Сургутом 1557
  6. Куда сходить в Сургуте на выходных 28-29 января? // АФИША 1520
  7. ​Депутатам всех уровней можно будет не публиковать декларации – хорошо это или плохо? 1513
  8. В Нефтеюганском районе скончались два человека в ДТП с грузовиками 1511
  9. ​Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер 1509
  10. ​Мелочь, а неприятно 1491
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 8063
  2. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 5462
  3. ​От легендарного вартовского зайца избавились 4343
  4. Артемий Лебедев раскритиковал снежные городки в Югре 4025
  5. В Нижневартовске задержали подозреваемых в избиении подростка в новогоднюю ночь // ВИДЕО 3984
  6. ​Праздник без скуки. Чем заняться на новогодних каникулах? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3494
  7. Двух пассажиров авиакомпании «ЮТэйр» не пустили на рейс из-за овербукинга 3472
  8. В Сургуте женщина зарезала своего сожителя в канун Рождества 3404
  9. «Эта улыбка нас смутила, поразила…» 3383
  10. Как восстановить режим сна после праздников // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3186

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика