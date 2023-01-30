Тюменский ремонтно-механический завод расширяет производство

В 2024 году Тюменский ремонтно-механический завод планирует расширить производство. На предприятии начнут выпускать оборудование для нефтегазовых компаний и строительной отрасли. Это принесет в экономику региона многомиллионные инвестиции и обеспечит новую рабочие места. Об этом сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

«К 2024 году предприятие запустит высокотехнологичную линию для изготовления нового вида продукции – сварной двутавровой балки и гнутого швеллера. Инвестиции в экономику региона составят более 70 млн рублей. Планируется создать 22 рабочих места. Реализация инвестпроекта позволит выпускать в месяц до 150 тонн сварной двутавровой балки и более 50 тонн гнутого швеллера», – говорится в сообщении.

Отмечается также, что предприятие стало первым получателем средств по региональной программе «Промышленность» – 35 млн рублей под три процента годовых предоставило Инвестиционное агентство Тюменской области.

«В 2022 году в Тюменскую область для оказания поддержки промышленным предприятиям из федерального бюджета направлены более 185 млн рублей. Консультации по вопросам получения субсидии для предпринимателей - по тел: +7 (3452) 50-76-69», – добавили в Информационном центре.