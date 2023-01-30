В тюменском селе Борки открыли современную врачебную амбулаторию

В селе Борки Тюменского района в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения открыли врачебную амбулаторию. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в телеграм-канале.

«Еще одно новоселье в Тюменском районе. Буквально на прошлой неделе рассказывал вам о новой врачебной амбулатории в селе Борки, сегодня праздник в селе Ембаево. Медицинское учреждение построили меньше чем за год. Площадь здания – 600 м², места хватило всем. Для пациентов работают три врача-терапевта, два педиатра, хирург, акушер-гинеколог и стоматолог. Теперь местные жители будут получать медицинские услуги в комфортных, современных условиях», – написал глава региона.

Вице-губернатор Ольга Кузнечевских отметила важность амбулатории, как социальной точки: «Здесь есть возможность в хороших условиях встретиться, поговорить, нам это важно, потому что это социальная точка, она же еще и профилактирует. Медицина сегодня она не только про полечить, она больше направлена на просвещение, воспитание. Чтобы люди как можно меньше сталкивались с тяжелыми ситуациями. Наша задача – не доводить до этого. А это опять же к первичному звену. Вовремя подсказать, оказать помощь, вовремя направить к узкому специалисту».

Александр Моор не раз подчеркивал важность сельских медицинских учреждений. В 2023 году реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения будет продолжена.