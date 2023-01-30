В Тюмени в 2024 году сдадут новую школу

В 2024 году в тюменском микрорайоне Мелиораторов возведут новую школу на 1101 место. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в телеграм-канале.

«В 2022 году жители микрорайона Мелиораторов в Тюмени обратились с просьбой по строительству школы. Подписал постановление о выделении в 2023 и 2024 годах средств на проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Будем строить школу на 1 101 место. Планируем сдать в 2024-м», – написал глава региона.

В январе Александр Моор посетил среднюю школу № 56, которая начала работу в жилом массиве Ново-Патрушево в областной столице.

Учебные кабинеты, актовый и спортивный залы, библиотека и столовая нового учебного заведения оснащено современным оборудованием. Школу назвали «Открытие». Здесь созданы все условия для получения качественного образования, творческой и общественной активности. На встречи с педагогами и учениками Александр Моор отметил: новые современные школы должны становиться центрами притяжения и активности не только для учеников и их семей, но и для всех, кто живет по соседству.

В регионе возводятся и другие образовательные объекты. Так, школу в микрорайоне Ямальский-2 планируют сдать к 1 сентября.