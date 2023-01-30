Семинар врачей-офтальмологов прошел в Тюмени

На семинаре в Тюмени ведущие специалисты-офтальмологи обсудили медицинскую помощь пациентам с возрастной катарактой. Перенимать опыт приехали врачи со всего региона: врачи амбулаторного звена, стационаров и специализированных больниц, студенты медицинских учебных заведений.

В ходе семинара офтальмологи обсудили вопросы предоперационного ведения пациентов с катарактой и хирургического лечения ее осложнений, а также исторические вехи экстракции катаракты.

Заведующий офтальмологическим отделением тюменской ОКБ №1 Григорий Симоненкоподелился опытом имплантации мультифокальных интраокулярных линз, помогающим вернуть зрение пациентам. «Большим прорывом в офтальмологии стало применение этих искусственных хрусталиков. За время использования этой линзы не выявлено ни одного осложнения после операции», – заверил завотделением.

Врач-офтальмолог из Ялуторовска Борис Хромых отметил важность проведения профессиональных семинаров: «Работы, конечно, меньше не стало, но я все же стараюсь не пропускать такие семинары. Это уникальная возможность из первых уст узнать последние достижения науки и практики в области хирургии катаракты в регионе, в кругу профессионалов и единомышленников обсудить другие патологии органов зрения».

В департаменте здравоохранения Тюменской области напомнили, что в Тюмени первую амбулаторную и консультативную помощь жителям оказывает областной офтальмологический диспансер, в экстренных случаях пациенты обращаются в ОКБ №2, а в особо тяжелых или нестандартных ситуациях помогут врачи ОКБ №1 в специализированном стационаре третьего уровня.