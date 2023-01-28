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​Эксперты ТАРКИ рассказал о финансовых инструментах поддержки перспективных проектов

ТАРКИ и музейный комплекс им. И.Я. Словцова дали старт циклу публичных лекториев

​Эксперты ТАРКИ рассказал о финансовых инструментах поддержки перспективных проектов
Фото: vk.com/tmninvest

Планы по развитию креативных индустрий в Тюмени на 2023 год обсудили эксперты отрасли и команда Тюменского агентства развития креативных индустрий (ТАРКИ). Мероприятие стало первом в цикле лекториев, запущенных ТАРКИ и музейный комплекс им. И.Я. Словцова, рассказали в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

О финансовых инструментах поддержки перспективных проектов, а также об услугах Фонда по полному сопровождению деятельности инвестиционных проектов рассказал заместитель генерального директора Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Игорь Смолягин.

Итоги работы центра в формате «Одного окна» подвела руководитель центра «Мой Бизнес» Ильяна Багишева: «Сегодня в центре предприниматель может получить ответ на любой вопрос о формах поддержки и инструментах развития. Центр осуществляет серьезную работу в сферах просвещения, экспорта, консалтинга».

Высокий интерес к лекторию представителей креативного бизнеса, общественных организаций, органов власти заметен уже сейчас, в течение года организаторы планируют провести несколько таких встреч.

«Наши коллеги за прошедший год актуализировали инструменты развития, в городе появились новые события, направленные на продвижение местных продуктов. Рассказывать о них очень важно для того, чтобы каждый предприниматель имел четкое понимание, что происходит, – отметил генеральный директор ТАРКИ Алексей Краев.


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28 января в 09:03, просмотров: 1077, комментариев: 0
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