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​На новое оборудование школ искусств Тюменской области направят 32 миллиона рублей

В тюменские школы искусств купят новые инструменты и оборудование

​На новое оборудование школ искусств Тюменской области направят 32 миллиона рублей
Фото: vk.com/depculture

В десять школ искусств Тюменской области поставят более 190 музыкальных инструментов, а также оборудование, мебель, учебные и методические пособия. На эти цели в 2023 году направят почти 32 миллиона рублей в рамках нацпроекта «Культура».

«Обновлению материальной базы детских школ искусств в Тюменской области уделяется особое внимание. За время действия нацпроекта 18 детских школ искусств уже оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Всего в регионе 28 детских школ искусств, они реализуют предпрофессиональные программы по 23 направлениям. В ДШИ обучаются более 22 тысяч человек», – рассказали в департаменте культуры региона.

Объем финансирования региональной госпрограммы «Развитие культуры» в Тюменской области составит в этом году 2,6 млрд рублей, свыше 87 млн рублей – средства федерального бюджета.

«Затраты на строительство или реконструкцию муниципальных учреждений культуры и допобразования детей, а также на укрепление и развитие их материально-технической базы запланированы в сумме более 514 млн рублей. Расходы на развитие музеев региона превысят 607 млн рублей, на содержание библиотек – 336 млн рублей. На поддержку муниципальных театров в городах с населением до 300 тысяч человек и кукольные театры планируется направить свыше 3,2 млн рублей», – сообщила директор регионального департамента культуры Елена Майер.


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27 января в 23:38, просмотров: 197, комментариев: 0
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