Александр Моор призвал полицейских обращать внимание на «болевые» точки

740 миллионов рублей направят в Тюменской области в 2023 году на профилактику правонарушений и дорожную безопасность. Об этом на расширенном заседании коллегии Управления МВД РФ по Тюменской области сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«На протяжении многих лет правительство Тюменской области конструктивно взаимодействует с правоохранительными органами. Совместно с региональным управлением МВД разработаны и реализуются три государственные программы Тюменской области – «Профилактика правонарушений», «Повышение безопасности дорожного движения», «Антинаркотическая программа». В 2023 году их реализация будет продолжена. Для этого предусмотрено более 740 миллионов рублей», – сказал губернатор.

Александр Моор призвал обращать особое внимание на «болевые» точки – исходя из анализа состояния оперативной обстановки, по некоторым направлениям фиксируется отрицательная динамика.

«В числе основных направлений совместной работы в 2023 году Александр Моор назвал дальнейшее снижение смертности в ДТП, развитие системы «Безопасный город», совместное противостояние наркомании и наркопреступности, обеспечение общественного порядка и безопасности жителей региона», – пояснили в пресс-службе главы региона.

Отметим, что в 2022 году в регионе зарегистрировано снижение преступности и ДТП.