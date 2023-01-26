В заключительном этапе олимпиады «Я – профессионал» примут участие 39 335 студентов

В заключительном этапе VI сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» свои силы проверят 39 335 участников из разных регионов России, из них 556 участников – из вузов Тюменской области.

Заключительный этап пройдет в двух форматах — онлайн и офлайн, в зависимости от направления.

«Студентов ждут практические задания по тем направлениям, по которым они набрали достаточное количество проходных баллов. Его определяет специальная комиссия, состоящая из представителей ведущих вузов страны. Заключительный этап продлится с февраля по апрель, а итоги состязаний будут подведены в мае», – рассказали в департаменте образования и науки Тюменской области.

Руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара отметила, что Тюменская область вошла в двадцатку лидеров по числу участников отборочного этапа: «Самыми популярными направлениями среди студентов региона стали: «Нефтегазовое дело», «Экология» и «Юриспруденция». Этих ребят ждут практические кейсы от ведущих компаний страны, которые помогут им понять, чего ждут от них работодатели и какие вызовы ставит перед ними рынок труда. Благодаря этому наши олимпиадники выходят подготовленными к реальным рабочим задачам и с успехом находят стажировки через карьерный портал «Я – профи», а также получают предложения о дальнейшей работе».

«Я – профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Дипломанты «Я – профи» получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады также получат денежные премии.