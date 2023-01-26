Автомоделисты из пяти регионов России соберутся в Тюмени

Автомоделисты разных регионов России сразятся за победу в соревнованиях, которые состоятся в Тюмени.

«С 28 по 29 января на кордодроме Дворца творчества и спорта «Пионер» (пр. Геологоразведчиков, 6а) состоятся первенство Тюменской области по автомодельному спорту в классах моделей аэросаней и Всероссийская научно-техническая олимпиада по автомоделированию среди учащихся Федерального центра технического творчества учащихся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный технологический университет «Станкин» в номинации «Модели аэросаней», – сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

В субботу, 28 января, в 10:00 начнутся старты первой попытки, 29 января в 10:00 – старты второй попытки. Закрытие соревнований запланировано через час после окончания стартов, ориентировочно с 16:00 до 17:00.

В олимпиаде и первенстве примут участие команды образовательных учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы технической направленности, а также сборные команды субъектов Российской Федерации.

«Аэросани выйдут на старт поочерёдно. Двигаясь по ледовому кругу, модели преодолеют дистанцию в 500 метров. Во время испытаний судьи произведут замеры времени, затраченного на заезд, и высчитают скорость движения. Участники с наименьшим показателем времени и наибольшим показателем скорости войдут в число лидеров», – добавили в департаменте.