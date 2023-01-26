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​Тюменская область принимает первенство Урала по биатлону

В биатлонном центре села Уват пройдут соревнования юниоров

​Тюменская область принимает первенство Урала по биатлону
Фото: admtyumen.ru

В конце января в селе Уват Тюменской области состоятся состязания биатлонистов: Первенство Уральского федерального округа и II этап IV зимней спартакиады молодежи (юниорская) России. Соревнования пройдут в биатлонном центре имени А.И. Тихонова, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Сборные команды субъектов Уральского федерального округа соберет Первенство УФО по биатлону. Более 200 юных спортсменов 15-16, 17-18 лет из ХМАО-Югры, Тюменской, Челябинской и Свердловской областей выступят в соревнованиях с 27 по 30 января.

Индивидуальные гонки на 7,5 и 10 км ожидают девушек-биатлонисток 27 января, а юноши-биатлонисты посоревнуются 28 января в забеге на 10 и 12,5 км. Выступления в спринте запланированы на 29 и 30 января, спортсменам предстоит преодолеть дистанции 4,5 и 6 км.

На II этапе IV зимней спартакиады молодежи России по биатлону, который пройдет одновременно с окружным первенством, выступят биатлонисты 17-18 лет. 27 января состоится гонка: юноши преодолеют 12,5 км, девушки – 10 км. 29 января спортсмены побегут спринт на 7,5 и 6 км.

Денис Бобин, заместитель директора по спортивной работе ОСШОР Л.Н. Носковой, считает, что у тюменских биатлонистов хорошие перспективы: «В прошлом году наш воспитанник Илья Вязьмин на 2 этапе спартакиады стал первым в спринте и вторым в гонке на 10 километров, а Анастасия Чурилова выиграла в первенстве в гонке на 6 километров. Были среди наших спортсменов также серебряные и бронзовые призеры на других дистанциях. В этот раз они тоже будут выкладываться на все 100 процентов, ведь на кону путевки на первенства страны и в финал спартакиады России».


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Сегодня в 22:19, просмотров: 117, комментариев: 0
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