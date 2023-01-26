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​Точки роста детского отдыха обсудили на межрегиональном семинаре в Тюмени

В Тюмени местные и зарубежные эксперты обсудили детский отдых

​Точки роста детского отдыха обсудили на межрегиональном семинаре в Тюмени
Фото: admtyumen.ru

На территории АНО ОДООЦ «Ребячья республика» состоялся открытый межрегиональный семинар организаторов детского отдыха «Диалоги профессионалов 72 – Мы вместе». Участники обсудили ключевую тему мероприятия – «Детский отдых: шаги развития и точки роста», сообщает департамент социального развития Тюменской области.

По словам президента ассоциации «Мы вместе» Ларисы Шиловой: «Самое главное, что мы увидели всех наших партнеров, которые заявились на семинар и выступили с докладами. Мы можем действительно доработать свои воспитательные программы и программы смен, включить партнёров в их осуществление. Вместе мы сможем еще больше сделать для развития наших детей. Точки роста и развития обозначены, мы все понимаем куда двигаться».

В семинаре приняли участие руководители органов власти Тюменской области, федеральных структур, профессиональных общественных организаций, более 300 специалистов сферы организации детского отдыха из 19 регионов Российской Федерации, девяти стран СНГ и Венесуэлы, Греции, Испании, Канады, Монголии, Мексики, Турции, США.

В первый день встречи для коллег из других субъектов РФ прошёл выездной семинар. На примере загородных центров ассоциации «Мы вместе» участники познакомились с инфраструктурными возможностями, направлениями работы, инновациями в системе детского отдыха, программами и эффективными воспитательными практиками.

Во второй день семинара состоялось пленарное заседание «Диалоги о развитии». Важной составляющей программы стали площадки «Диалоги о важном». Панельная сессия по вопросам взаимодействия и сотрудничества, воспитания детей, общественной и детской дипломатии состоялась с участием представителей общественных объединений и организаций, родительских сообществ, национальных диаспор Тюменской области, представителей стран СНГ и регионов РФ. Также на площадке «Диалоги о важном» состоялся круглый стол с представителями международного профессионального сообщества.

Организаторами семинара выступили ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе», АНО «Ребячья республика» при поддержке правительства Тюменской области, департамента социального развития Тюменской области, межрегиональной общественной организации «Содействие детскому отдыху», Международного содружества лагерей (ICF).


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Сегодня в 22:07, просмотров: 123, комментариев: 0
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