Дачи и земельные участки могут начать изымать у задолжавших россиян

В России предложили изымать дачи и земельные участки в садово-товарищеских сообществах, если владелец три года и более не платит целевые и членские взносы. Обычно вопрос об изъятии касается заброшенных земель. Об инициативе рассказали «Известия» со ссылкой на руководителя центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

«Это позволит дачным обществам изымать земельные участки у наиболее злостных неплательщиков, поскольку за такой период задолженности стоимость участка может стать соразмерна сумме долга перед дачным сообществом», – говорится в письме компании к кабмину.

Процент таких участков в садовых товариществах России достигает 15%, но продать или забрать эти земли – крайне непросто. Из-за этого страдают садовые сообщества, которые не получают достаточно финансирования.