В Тюменском районе повысят уровень биологической безопасности птицефабрики

Модернизация птицефабрики «Пышминская», начатая в 2015 году при поддержке правительства Тюменской области, продолжается. На данный момент завершился второй этап инвестиционного проекта по реконструкции зоны промышленного стада кур-несушек. Результаты работы оценил губернатор Александр Моор во время рабочей поездки в село Онохино Тюменского района.

«В 2022 году предприятие приступило к реализации второго этапа инвестиционного проекта по реконструкции основного производства. Из эксплуатации было выведено 20 устаревших и ветхих птичников. Взамен построено 2 новых птичника на 117 тысяч голов каждый. Из птичников в цех сортировки яйца поступают в автоматическом режиме – по транспортеру, протяженность которого превышает 250 метров. На птицефабрике установлено современное оборудование по обработке яйца мощностью 120 тысяч штук в час. Еще один автоматизированный птичник планируется возвести до конца 2023 года. Кроме того, в плане на текущий год – строительство цеха термической обработки комбикормов. Это позволит повысить уровень биологической безопасности на предприятии», – рассказали в пресс-службе губернатора.

Председатель совета директоров ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» Василий Шевчик рассказал губернатору, что цель модернизации – довести производство яйца до 450 миллионов штук в год.

«В результате создания современного высокоэффективного производства появится возможность управлять себестоимостью яйца, повышая конкурентоспособность продукции на рынке. С учетом высокой производительности труда заработная плата специалистов будет расти. Это станет хорошим примером для других предприятий, а самое главное – и для других тюменских инвесторов», – подчеркнул Александр Моор и поддержал стремление инвестора к дальнейшей модернизации предприятия.