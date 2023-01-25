Губернатор Александр Моор торжественно открыл в селе Гусево центр культуры и досуга

В селе Гусево Тюменского района меньше чем за год возвели центр культуры и досуга площадью более 400 квадратных метров. На торжественном открытии присутствовал губернатор Тюменской области Александр Моор глава муниципалитета Светлана Иванова.

Здание возведено по типовому проекту с использованием технологии каркасного строительства. Здесь размещены зрительный зал на 100 мест, библиотека с читальным залом, помещение для занятий музыкой и декоративно-прикладным творчеством.

«Раньше мы использовали технологию каркасного строительства в регионе при возведении фельдшерско-акушерских пунктов и небольших сельских школ. С точки зрения сроков строительства, цены и качества типовой проект центра культуры и досуга показал свою эффективность. Планируем его использовать для строительства небольших учреждений культуры в наших сельских муниципалитетах», – отметил губернатор и поздравил жителей села.

Сегодня в Тюменской области строится районный дом культуры в селе Большое Сорокино со зрительным залом на 300 мест. Планируется возвести дом культуры со зрительным залом на 150 мест в селе Петелино Ялуторовского района. Также будут отремонтированы несколько учреждений культуры в Ишимском и Тобольском районах.