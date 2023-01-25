16+
Логотип Сиапресс
USD  68,9573   EUR  74,9564  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Тюменской области растет число студентов-бизнесменов

Каждый пятый тюменский студент совмещает учебу и работу

​В Тюменской области растет число студентов-бизнесменов
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области растет число студентов, занимающихся предпринимательской деятельностью. Таковы результаты масштабного исследования студенческой среды, которое провели по поручению губернатора Александра Моора. Результаты были озвучены 25 января на встрече главы региона с с членами регионального Студенческого совета.

«По данным исследователей, учебу с работой совмещают около 21 процента тюменских студентов. Для 30,2 процента работа – это стремление к самостоятельности, а для 27,4 процента – дополнительный источник дохода к стипендии. Посещать курсы финансовой грамотности хотели бы 48 процентов опрошенных. Предпринимательской деятельностью занимаются 8,5 процента участников опроса – на пять процентов больше, чем в 2021 году. При этом побывать на курсах по предпринимательству желали бы 64 процента», – рассказали в пресс-службе губернатора.

Также выяснилось, что прохождением практики удовлетворены 69,5 процента участников исследования. Работать по специальности после завершения образования намерены 53 процента студентов.

Участниками масштабного исследовательского проекта стали более 4,1 тысячи студентов из 13 муниципалитетов региона, в том числе Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска и Голышманово. Особое внимание было уделено трем сферам студенческой жизни – финансам, карьере и жилищным условиям.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 22:34, просмотров: 70, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. При столкновении двух Мерседесов в Сургуте пострадали два человека 678
  2. ​В Тюменской области сохранены льготы на отдых и оздоровление детей 649
  3. Сургутянин продает телефон фирмы Siemens за 200 тысяч рублей 531
  4. ​С народом не повезло 530
  5. В ХМАО за прошедшие сутки скончался пациент с коронавирусом 489
  6. Еще одна авиакомпания открыла продажу билетов из Нижневартовска в Сочи 460
  7. ​Девелоперы предлагают поправки в генплан, решая свои сиюминутные задачи. Но это – документ с перспективой на 50-100 лет 448
  8. Бывший полицейский из Сургута проведет 4 года в колонии за помощь в поиске закладки 448
  9. Семейную пару из Нижневартовска задержали за распространение 27 закладок с синтетикой 405
  10. «Мусорная реформа» в Югре тормозит из-за несознательности граждан 403
  1. В столице Югры продают элитную квартиру в стиле деревянной избы с баней 2862
  2. ​Комарова верно сказала про коррупцию в строительных подрядах. Кто ее опровергнет? 2824
  3. ​Дети с холодным оружием в кафе: это лишь первые результаты маргинализации гуманитарного капитала в России. Ждите дальше 2053
  4. ​Сбербанк в Сургуте финансирует строительство первого дома-эстета 2046
  5. В Нижневартовске эвакуировали два торговых центра за день 2040
  6. ​Как так получилось, что восточная часть Сургута остро нуждается в поликлинике, но ее нельзя просто так начать строить? 1933
  7. В Нижневартовске пройдет молодежный форум «Нефтяная столица» 1933
  8. Подрядчик начал строительство нового биатлонного центра в Нижневартовске 1911
  9. В Сургуте пройдет открытие зимнего парка развлечений с катком 1875
  10. ​МТС вошла в ТОП-10 лучших ИТ-работодателей России 1835
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 7751
  2. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 5146
  3. ​Светит и греет! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4393
  4. ​На Югру надвигается 40-градусный мороз 4355
  5. В кинотеатрах Сургута планируют показать «Аватара 2» 4265
  6. Её духовное наследие - бесценное сокровище 4216
  7. ​«Государственный человек» 4165
  8. ​От легендарного вартовского зайца избавились 4063
  9. В Нижневартовске задержали подозреваемых в избиении подростка в новогоднюю ночь // ВИДЕО 3692
  10. Артемий Лебедев раскритиковал снежные городки в Югре 3628

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика