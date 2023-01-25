Подведены итоги третьего муниципального инвестиционного акселератора Тюменской области

Состоялась презентация итогов третьего сезона инвестиционного акселератора муниципальных образований Тюменской области. Участниками акселератора стали команды из десяти районов.

По мнению губернатора Александра Моора, главная задача муниципальных инвестиционных команд – научиться работать с местными бизнес-проектами. «Сейчас необходимо ориентироваться на внутренние резервы», - подчеркнул глава области, обращаясь к участникам акселератора.

За три месяца работы командам удалось реализовать 48 проектов с общим объемом инвестиций 485 миллионов рублей и создать 136 рабочих мест. Запланированы еще 72 проекта на сумму 4,9 миллиарда рублей, а также организация 1374 новых рабочих мест.

Как отметил глава Юргинского района Виктор Васильев, одним из важнейших результатов участия в муниципальном акселераторе стало повышенное внимание к местным инвесторам и небольшим инвестиционным проектам. Благодаря этому в сельских муниципалитетах активно развивается инфраструктура, необходимая для комфортной жизни.

Муниципальные команды презентовали ряд инвестпроектов, связанных с развитием животноводства и рыбного хозяйства. Серьезный интерес у экспертов вызвали создание промышленных площадок «Горьковская» и «Боровская» в Тюменском районе, производство масличного льна в Бердюжском районе, создание плодово-ягодного питомника в Омутинском районе.

Развитие туризма и досуга все муниципалитеты считают одним из стратегических направлений своей инвестиционной политики, которое должно развиваться на основе тесного взаимодействия между муниципалитетами. Примером такого сотрудничества может стать проект по созданию межмуниципального туристского маршрута «Ингальская долина», о котором рассказал глава Упоровского района Леонид Сауков. В нем примут участие Исетский и Ялуторовский районы, а также Заводоуковский городской округ.

Подводя итоги третьего сезона инвестиционного акселератора, Александр Моор подчеркнул, что работа муниципалитетов должна быть направлена на рост благосостояния жителей и региона в целом. Глава региона поставил задачу перевести акселератор из образовательного проекта на уровень регулярной управленческой практики.