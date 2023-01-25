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​Тюменские теннисисты представят область на чемпионате России

В Увате состоялось первенство УФО среди юниоров по настольному теннису

​Тюменские теннисисты представят область на чемпионате России
Фото: admtyumen.ru

В селе Уват с 17 по 21 января прошел чемпионат УФО по настольному теннису. Участниками соревнований стали 198 спортсменов из Тюменской, Челябинской, Свердловской, Курганской областей и Ямало-Ненецкого округа. Тюменскую область представляли 27 теннисистов, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Спортсмены соревновались в личном, парном и командном зачетах. Мужская сборная Тюменской области заняла второе место в командном зачете, обеспечив себе путевку на всероссийские соревнования, которые состоятся в марте в Оренбурге. Женская сборная заняла третье место.

В парных соревнованиях теннисистки Милена Савельева и Кристина Иванова взяли серебро. Девушки состязались со спортсменками из Челябинской и Свердловской областей, а также из ЯНАО. Серебряный призер Милена Савельева рассказала: «С Кристиной мы ранее не играли вместе, но спонтанно решили заявиться в парный разряд. И не прогадали. Было волнительно, ведь играть в паре сложнее, чем индивидуально: тебе приходится брать ответственность не только за свои победы и поражения, но и за достижения и промахи своего партнера. Но в целом я довольна результатом».

Также в Увате 22 января стартовало первенство УФО среди юниоров за звание чемпиона округа. Победители откроют себе дорогу на всероссийские состязания.


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Сегодня в 22:02, просмотров: 101, комментариев: 0
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