16+
Логотип Сиапресс
USD  68,9573   EUR  74,9564  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Участники тюменского фестиваля GameDev создали 3D-модели для туристического бренда Тобольска

В Тюменской области продолжится обучение школьников по программам «GameDev-станции»

Участники тюменского фестиваля GameDev создали 3D-модели для туристического бренда Тобольска
Фото: admtyumen.ru

В 2022 году в Тюмени впервые прошел фестиваль создателей компьютерных игр GameDev, сообщает департамент информатизации Тюменской области. На нем собрались не только юные создатели игр, но и IT-эксперты, профессиональные разработчики, концепт-художники, гейм-дизайнеры.

В одной из номинаций участники создавали 3D-модели ладьи, купца и торговой лавки для туристического бренда Тобольска. Эти модели будут использованы в приложениях для посетителей Базарной площади в Тобольске. Другая номинация была посвящена играм, и здесь на суд жури были представлены полноценные проекты: игры с летающей лисой, с медведем-воителем, познавательная игра на знание правил русского языка и другие.

Активными участниками фестиваля стали учащиеся класса «GameDev-станция», открытого в Тюмени в 2021 году. Здесь школьники бесплатно учатся создавать игры и 3D-модели. Первым большим достижением учеников тюменской «GameDev-станции» стали созданные ими 3D-модели тюменских купцов, которые появились в приложении дополненной реальности, «оживив» улицу Дзержинского в Тюмени.

Более 120 школьников учатся по программам «GameDev-станции» в этом году, рассказали в департаменте цифровизации Тюменской области. Ближайший набор будет в начале следующего учебного года. Но уже сейчас можно попробовать освоить основы создания компьютерных игр – преподаватели раз в месяц проводят бесплатные мастер-классы, о них можно узнать в группе Центра робототехники и АСУ Тюменской области.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 21:53, просмотров: 100, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. При столкновении двух Мерседесов в Сургуте пострадали два человека 676
  2. ​В Тюменской области сохранены льготы на отдых и оздоровление детей 647
  3. Сургутянин продает телефон фирмы Siemens за 200 тысяч рублей 531
  4. ​С народом не повезло 530
  5. В ХМАО за прошедшие сутки скончался пациент с коронавирусом 489
  6. Еще одна авиакомпания открыла продажу билетов из Нижневартовска в Сочи 458
  7. Бывший полицейский из Сургута проведет 4 года в колонии за помощь в поиске закладки 448
  8. ​Девелоперы предлагают поправки в генплан, решая свои сиюминутные задачи. Но это – документ с перспективой на 50-100 лет 447
  9. Семейную пару из Нижневартовска задержали за распространение 27 закладок с синтетикой 405
  10. «Мусорная реформа» в Югре тормозит из-за несознательности граждан 403
  1. В столице Югры продают элитную квартиру в стиле деревянной избы с баней 2862
  2. ​Комарова верно сказала про коррупцию в строительных подрядах. Кто ее опровергнет? 2824
  3. ​Дети с холодным оружием в кафе: это лишь первые результаты маргинализации гуманитарного капитала в России. Ждите дальше 2053
  4. ​Сбербанк в Сургуте финансирует строительство первого дома-эстета 2046
  5. В Нижневартовске эвакуировали два торговых центра за день 2039
  6. ​Как так получилось, что восточная часть Сургута остро нуждается в поликлинике, но ее нельзя просто так начать строить? 1933
  7. В Нижневартовске пройдет молодежный форум «Нефтяная столица» 1933
  8. Подрядчик начал строительство нового биатлонного центра в Нижневартовске 1911
  9. В Сургуте пройдет открытие зимнего парка развлечений с катком 1875
  10. ​МТС вошла в ТОП-10 лучших ИТ-работодателей России 1835
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 7751
  2. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 5146
  3. ​Светит и греет! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4393
  4. ​На Югру надвигается 40-градусный мороз 4355
  5. В кинотеатрах Сургута планируют показать «Аватара 2» 4265
  6. Её духовное наследие - бесценное сокровище 4216
  7. ​«Государственный человек» 4165
  8. ​От легендарного вартовского зайца избавились 4063
  9. В Нижневартовске задержали подозреваемых в избиении подростка в новогоднюю ночь // ВИДЕО 3692
  10. Артемий Лебедев раскритиковал снежные городки в Югре 3628

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика