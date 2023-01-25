В Тюменской области продолжится обучение школьников по программам «GameDev-станции»

В 2022 году в Тюмени впервые прошел фестиваль создателей компьютерных игр GameDev, сообщает департамент информатизации Тюменской области. На нем собрались не только юные создатели игр, но и IT-эксперты, профессиональные разработчики, концепт-художники, гейм-дизайнеры.
В одной из номинаций участники создавали 3D-модели ладьи, купца и торговой лавки для туристического бренда Тобольска. Эти модели будут использованы в приложениях для посетителей Базарной площади в Тобольске. Другая номинация была посвящена играм, и здесь на суд жури были представлены полноценные проекты: игры с летающей лисой, с медведем-воителем, познавательная игра на знание правил русского языка и другие.
Активными участниками фестиваля стали учащиеся класса «GameDev-станция», открытого в Тюмени в 2021 году. Здесь школьники бесплатно учатся создавать игры и 3D-модели. Первым большим достижением учеников тюменской «GameDev-станции» стали созданные ими 3D-модели тюменских купцов, которые появились в приложении дополненной реальности, «оживив» улицу Дзержинского в Тюмени.
Более 120 школьников учатся по программам «GameDev-станции» в этом году, рассказали в департаменте цифровизации Тюменской области. Ближайший набор будет в начале следующего учебного года. Но уже сейчас можно попробовать освоить основы создания компьютерных игр – преподаватели раз в месяц проводят бесплатные мастер-классы, о них можно узнать в группе Центра робототехники и АСУ Тюменской области.